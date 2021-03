CORONAVIRUS. 400 nuovi contagi in 24 ore a CASERTA E PROVINCIA. Più che le grandi città, preoccupano altri comuni. I PIU’ COLPITI E LA TABELLA COMPLETA

CASERTA – Ha superato quota 6.400 il numero di persone attualmente positive al Covid nel Casertano, a conferma di un trend di crescita della curva epidemiologica.

Ad oggi, certifica il report giornaliero dell’Asl di Caserta del 14 marzo, sono 6.481 le persone contagiate, ben 274 in più di ieri.

Nelle ultime 24 ore sono stati 402 i nuovi contagi su 2.621 tamponi effettuati.

Continua a salire il conto delle vittime: sette quelle registrate nelle ultime 24 ore, per un totale di 843 persone decedute causa Covid nel Casertano da inizio pandemia (marzo 2020).

Il contagio ovviamente è ovunque e soprattutto nei centri più popolosi, come Caserta (542 casi), Maddaloni (467), Aversa (335) e Santa Maria Capua Vetere (265).

Più che i big five, come abbiamo spiegato in un precedente articolo, sono i centri minori a destare maggiore preoccupazione, come San Felice a Cancello (218 casi), Orta di Atella (208), comune già zona rossa durante la seconda ondata insieme a Marcianise, Santa Maria a Vico (156), San Nicola la Strada (183), Teano (116) e Casal di Principe (133).

La percentuale di positività è al 15,3%, in crescita di 3 punti rispetto al 12,3% di ieri. E’ chiaro che sia oggi, basandosi sui dati delle 24 ore precedenti, sia domani, vedremo un aumento della curva del contagio, in considerazioni del fatto che nel weekend vengono processati i tamponi ritenuti più importanti e quindi a maggior rischio covid.