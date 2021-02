CORONAVIRUS. Nel primo giorno di zona arancione scende la curva del contagio a CASERTA E PROVINCIA. LA TABELLA COMUNE PER COMUNE

Cambiate le regole per la Campania e la nostra provincia per le prossime due settimane

CASERTA – In questi minuti, l’Asl Caserta ha reso noto i dati relativi alla provincia di Caserta e i casi di contagio di oggi, 21 febbraio, dati aggiornati alle 15, con tutti i numeri relativi i 104 comuni della provincia.

Su 2.335 tamponi processati sono 171 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in provincia di Caserta. Sono 155, invece, i nuovi guariti, 4 i decessi nelle ultime 24 ore (741 dall’inizio della pandemia). I positivi attuali crescono di 12 unità e arrivano a 3.537.

La percentuale di positività è al 7,3%. Un punto in meno rispetto a ieri (8,4) e inferiore alla media dei giorni scorsi. Evidentemente, questo miglioramento che abbiamo avuto su base provinciale non ha portato la nostra regione sotto l’rt 1, condizione necessaria per restare nella zona gialla.

Dall’inizio della pandemia sono stati 42.942 casi di contagio.