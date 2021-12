CASERTA. Destinazione area Macrico, canile municipale e variazioni di bilancio: domani consiglio comunale in streaming

Interrogazioni, interpellanze e “aggiustamenti” finanziari di fine anno: la seduta dell’Assise per tanti sarà on line visti i contagi Covid registrati tra consilieri, loro parenti e dipendenti comunali

CASERTA Si terrà domani mattina, in seconda convocazione, alle ore 9 la seduta di consiglio comunale che vede all’ordine del giorno la discussione di interrogazioni ed interpellanze e tante variazioni di bilancio. “Ratifica delibera di giunta 214/2021: Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 43 del 30.06.2020 – Interventi finalizzati all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Variazione al bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2022” con relatore l’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Marzo. “Ratifica delibera di giunta 215/2021: Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023” e “Ratifica delibera di giunta 216/2021: Variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023. Esercizio 2021 in applicazione della legge 30 Dicembre 2018 n.145 art. 1 comma 897” entrambi con relatrice l’assessore Gerardina Martino. “Ratifica delibera di giunta 218/2021: “DECRETO 11 novembre 2020 Ministero dell’Interno. Lavori di realizzazione degli interventi mirati all’abbattimento barriere architettoniche su strade comunali. ” Variazione di Bilancio”, “Ratifica delibera di giunta n. 228/2021: Programma Integrato Città Sostenibile – PICS – Città di Caserta – Afferenti all’Asse X del PO FESR Campania 2014 – 2020. Variazione di Bilancio. Correzione errore formale Delibera G.C. n.211 del 26.11.2021” e “Ratifica delibera di giunta n. 229/2021: Servizio di pulizie e sanificazione ambientale negli immobili del comune di Caserta. Variazione di Bilancio. Correzione errore formale Delibera G.C.

n.212 del 26.11.2021”: queste ultime tre avranno come relatore l’assessore Marzo.

Per quanto concerne le interrogazioni e le interpellanze, invece, probabilmente l’interrogazione a firma di Dino Fusco, Romolo Vignola, Raffaele Giovine, Roberto Desiderio e Pio Del Gaudio sul biodigestore verrà rinviata alla seduta del 13 gennaio, alloquando il consiglio comunale sarà chiamato a votare la mozione di Del Gaudio sulla delocalizzazione del biodigestore. Domani, invece, lo stesso Del Gaudio interrogherà la giunta sulla questione Macrico. L’ex sindaco chiede, infatti, di conoscere le volontà dell’amministrazione sulla destinazione dell’area. Altre interrogazioni riguardano, poi, il riscaldamento nelle scuole, i lavori al canile municipale. Alla seduta di domani mattina, in ogni caso, tanti consiglieri comunali parteciperanno attraverso computer, tablet o smartphone per i casi di positività che si sono registrati tra gli stessi consiglieri, loro familiari e dipendenti comunali.