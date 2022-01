CASERTA – Lutto a Caserta. Si è spento a 90 anni il professore Giuseppe Avizzano, amato e stimato docente di storia dell’arte del Liceo Diaz. Il professor Avizzano è oggi ricordato dall’intera comunità anche come un valido pittore. Lascia affranti dal dolore la moglie Alma, e gli amati figli: Giovanni, Rossana, Antonio, Francesco e Michelangelo. I funerali si sono tenuti oggi alle 16, 00 nella chiesa di N.S. di Lourdes in Via Kennedy.