CASERTA. Dissesto finanziario: 240mila euro ai dipendenti comunali. I nomi dei 27 impiegati pubblici liquidati dall’Osl

In calce all’articolo la deliberazione n. 69 firmata stamattina dall’Organo straordinario di liquidazione che ha ammesso alla massa passiva i cosiddetti “crediti assistiti da 1° privilegio”.

CASERTA L’Organo straordinario di liquidazione inizia a pagare i creditori del Comune di Caserta ammessi alla massa passiva. E lo fa partendo dai cosiddetti “crediti assistiti da 1° privilegio”.

In questo caso, si tratta di 27 dipendenti del Comune ai quali verrà liquidato un importo complessivo di € 239.153,75, comprensivi di oneri contributivi a carico dell’Ente per € 43.022,35 ed Irap per € 15.365,14. La delibera n. 69 dell’Osl è stata firmata in data odierna e nella stessa vengono riportare le cifre spettanti a ciascuno dei 27 impiegati pubblici “dando atto – è scritto nel provvedimento che pubblichiamo in calce all’articolo – che i creditori hanno rilasciato dichiarazione del conto corrente dedicato, unitamente alla sottoscrizione di dichiarazione di accettazione a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti del deliberante Organo e del Comune di Caserta, con rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria del credito ed a tutte le azioni giudiziarie ed esecutive presenti e future ad essi relative, le cui eventuali spese restano a carico della parte che le ha sostenute, con riferimento al credito vantato ed ammesso alla massa passiva”.