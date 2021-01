CASERTA. Dj internazionale accoltellato al petto. Joseph Capriati sottoposto a tac di controllo

CASERTA – Potrebbe essere sciolta nelle prossime ore la prognosi per Joseph Capriati, il dj internazionale accoltellato al petto, nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Caserta, al culmine di una lite familiare finita in tragedia dal padre 61enne, Pietro Capriati.

Nella giornata di ieri il giovane è stato sottoposto alla tac di controllo al torace dopo essere stato sottoposto ad un’operazione chirurgica d’urgenza per limitare i danni provocati dal fendente inferto. I medici, finalmente, hanno escluso il pericolo di vita.

Il padre, ex vice commissario della Polizia Penitenziaria, è stato arrestato per tentato omicidio e inizialmente rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dopo l’interrogatorio di convalida è stato sottoposto ai domiciliari in Abruzzo

.