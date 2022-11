CASERTA. Domani al Teatro Comunale la presentazione del libro del Generale Stefano Rega

Domani sera con inizio alle ore 19.45 evento in grande stile al Teatro Comunale di Caserta

CASERTA – Manifestazione in pompa magna con il patrocinio del Comune di Caserta per la ricorrenza del 206 Anniversario del Corpo di Commissariato dell’Esercito. Nell’occasione sara’ presentato il prestigioso volume scritto dal Generale di Corpo d’Armata Stefano Rega, attuale Capo del Corpo, dal titolo : “ I Segni dell’Onore del Corpo di Commissariato dell’Esercito “. La presentazione sara’ preceduta dalla narrazione storico musicale a cura del dott. Michele D’Andrea. Sara’ un viaggio emozionante attraverso le tappe fondamentali della Storia d’Italia rievocando le gesta di coloro che, fedeli ai valori militari, hanno onorato la propria missione, alimentando il sublime patrimonio etico spirituale del Corpo di Commissariato e dell’Esercito Italiano. Peraltro questa e’ il contenuto del volume. La manifestazione e’ stata fortemente voluta in Terra di Lavoro dal Generale Rega che ha subito ricevuti il proprio assenso dal Sindaco di Caserta avv. Carlo Marino con la compartecipazione del Consiglio Comunale del capoluogo che domani saranno presenti. Presenzieranno all’evento Autorita’ Religiose Civili e Militari e molti rappresentanti Accademici. E’ prevista la presenza del Questore di Caserta dott. Antonino Messineo, del Prefetto di Caserta, dott. Giuseppe Castaldo, del Vescovo della locale Diocesi, Mons. Pietro Lagnese, del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caserta, colonnello Manuel Scarso, dell’avv. Raffaele Crisileo, Presidente del Premio Internazionale Giovanni Paolo II , del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta colonnello Giuseppe Furciniti, del generale Leonardo Colavero, Comandante della Scuola di Commissariato dell’Esercito di Maddaloni, del Presidente della Camera di Commercio di Caserta, dott. Tommaso De Simone e numerosi altri esponenti e rappresentati istituzionali e di enti.