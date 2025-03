Caserta. Domenica, alla Pro Loco di San Leucio, finissage della mostra di Antonella Iris De Pascale “Trasformazioni in viaggio: La realtà nascosta “

Caserta – Domenica prossima 30 marzo, alle ore 17, presso la sede della Pro Loco di San Leucio di piazza Trattoria si conclude con un finissage la mostra aperta lo scorso 22 febbraio “Trasformazioni in viaggio” dell’artista e arteterapeuta Antonella Iris De Pascale.

LA LOCANDINA DELL’EVENTO

Nella circostanza, l’artista dialogherà con Ilaria Pignataro, giovane fotografa e operatrice culturale casertana, in un incontro dal titolo “Trasformazioni in viaggio: La realtà nascosta“.

Il dialogo attraverserà le molteplici dimensioni dell’opera dell’artista, partendo dal concetto di viaggio simboleggiato dall’opera di apertura della mostra – una bicicletta su una strada – che rappresenta l’inizio di un percorso sia esteriore che interiore. Questo viaggio si manifesta nella trasfigurazione artistica della realtà quotidiana: De Pascale trasforma le sue fotografie scattate in giro per il mondo in opere surrealiste, svelando così la dimensione onirica nascosta dietro l’apparenza del reale. Il confronto si estenderà poi al potere terapeutico dell’arte, esplorando come l’espressione artistica possa dare voce all’inconscio e all’anima, rendendo visibile ciò che normalmente rimane celato all’esperienza ordinaria.

DUE DELLE OPERE IN MOSTRA

Le opere di Antonella Iris De Pascale invitano lo spettatore a superare la visione superficiale del reale per scoprire dimensioni nascoste, trasformando l’esperienza del viaggio in un’opportunità di crescita personale e di esplorazione del proprio mondo interiore.

L’ingresso è libero e aperto a tutti gli appassionati d’arte e a chiunque sia interessato a scoprire come la creatività artistica possa trasformare la percezione della realtà.

Antonella Iris de Pascale, nata a Firenze, si avvicina giovanissima alla pittura spaziando e sperimentando generi diversi. Dal 2015 si concentra sulla sua attuale ricerca con cifra e linguaggio che sono specchio di una personalità sempre avida di conoscenza. Come arteterapeuta collabora con diverse istituzioni d’istruzione mentre come decoratrice collabora con diversi studi di architettura e design.

Ilaria Pignataro, ventisettenne casertana, dopo la maturità classica e una tesi di laurea in Filosofia della Mente presso l’Università di Torino, decide di assecondare la sua passione per la fotografia e i beni storico-artistici collaborando con diverse associazioni. Attualmente frequenta il Master Treccani in Management dell’Arte e dei Beni Culturali.