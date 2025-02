CASERTA. Dopo mesi di chiusura, riapre il supermercato di via Battisti

Caserta – Stamattina, dopo diversi mesi dalla chiusura, ha riaperto, anche se sotto un altro marchio, il supermercato di via Battisti. L’esercizio commerciale, per la sua posizione in pieno centro città e la prossimità con la Reggia, è sempre stato punto di riferimento di turisti e scolaresche in gita per le colazioni e la spesa alimentare in particolare dei visitatori alloggiati nei numerosi B&B del posto.

Questa riapetura anticipa quella prevista in piazza Aldo Moro al corso Trieste, dove dovrebbe sorgere una nuovo polo commerciale con un market della grande distribuzione, per cui sono in corso lavori di costruzione con la realizzazione di un ascensore che, dal piazzale, porterà alla galleria sottostante. Il centro si avvarrà anche di un’area di sosta propria.

Questo fiorire di attività economiche, che concorreranno a rivitalizzare il centro storico della città, non può essere visto che con favore. Ma bisogna sapere che a risentirne saranno soprattutto gli esercizi della piccola distribuzione, quelli che ci si compiace di definire di vicinato, ma che poi sono abbandonati a se stessi.

Questo è un altro riflesso della grave, colpevole, mancata adozione del PUC, che ci conferma nell’opinione che ogni ritardo nella sua adozione darà occasione di portare l’ultimo attacco speculativo alla città attraverso interventi mirati e selezionati per remuneratività.

Se fossimo la città che non siamo e trovandoci in predicato di un possibile scioglimento per infiltrazioni malavitose, già da tempo doveva essere approvata una moratoria di tutti gli interventi edilizi sostanziali, fino all’entrata in vigore del nuovo strumento urbanistico. Ma abbiamo l’impressione che al sindaco Marino ed all’assessore all’urbanistica Rendina l’idea non li sfiori neanche.

Ma siamo a Caserta…