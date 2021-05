CASERTA. Ecco la prova che il Bilancio di Marino è farlocco. Entrate record. I revisori dicono, ma poi, complici, approvano

In calce al nostro articolo il parere di previsione 2021

CASERTA (G.G.) – È stato reso noto il lavoro dei Revisori dei Conti sul Bilancio del Comune di Caserta.

Semplice semplice: in cosa consiste il parere dei revisori al documento contabile del bilancio? Cosa devono controllare? Per prima cosa che le poste in bilancio siano veritiere e attendibili.

Bene. Leggete il parere sul bilancio di previsione 2021 (che pubblichiamo in calce) e scoprirete che il collegio sulle poste più importanti dello stesso ( Imu-Tari-Addizionale Irpef) scrive che sono sovrastimate. Ergo non attendibili.

Voi direte: va bene, ma di quanto? Solo per l’Imu di oltre 4 milioni di euro rispetto all’anno precedente. Naturalmente quest’anno, con le nuove agevolazioni introdotte dal Governo in materia, è probabile che incasseremo anche meno. Basta?

Poi come se il Covid a Caserta non avesse fatto danni, dal punto di vista delle entrate dei cittadini, si aumenta di 300mila euro l’addizionale Irpef e di quasi un milione di euro le entrate Tari.

Inoltre, come se non bastasse, si iscrive al bilancio la somma che lo Stato dà ai Comuni italiani per le minori entrate, come già scritto in un precedente articolo.

Un trasferimento che esiste proprio perché il governo, scientificamente, è certo che il Covid produrrà minori entrate.

In tutto questo cosa fanno, alla fine, i revisori?

Esprimono parere favorevole e rivolgendosi all’Ente (dopo aver notato l’errore, ma naturalmente non riportandolo) dicono che è loro compito controllare che le somme dell’emergenza epidemiologica siano state correttamente iscritte in bilancio.

Come avevamo già scritto nell’ultimo articolo, uscito prima del parere dei revisori, quest’amministrazione sopravvive grazie alla compiacenza dello stesso collegio che, pur sapendo che i documenti contabili sono sballati e non rispondenti alla realtà, fa finta di niente.

Ma come tutte le bugie anche queste hanno le gambe corte e prima poi salterà fuori la verità.