CASERTA. Elezioni amministrative. Noi Campani: “Non è scontato sostegno a Marino ed al PD”

Alle elezioni amministrative della prossima primavera nel capoluogo casertano non è scontato il sostegno di Noi Campani al Sindaco uscente PD, Carlo Marino. Lo fanno sapere in una nota congiunta la consigliera regionale Maria Luigia Iodice, il coordinatore regionale vicario di Noi Campani, Luigi Bosco, ed il segretario provinciale di Caserta, Orlando De Cristofaro, i quali affermano: “lo schema deluchiano, che rimane a nostro avviso il migliore possibile da mettere in campo, non può essere usato ad uso e consumo del PD, ossia senza l’indicazione di una linea comune di coerente rispetto degli alleati, che possa valere indistintamente per Napoli, Salerno, Caserta e Benevento. Se il PD immagina o, peggio ancora, auspica un atteggiamento supino e distratto di Noi Campani dinanzi al concretizzarsi di quadri politici che rispecchino alleanze diverse per ognuna delle occasioni elettorali, siamo a rimarcare, sin d’ora, con forza il nostro dissenso, non disdegnando l’esplorazione di soluzioni alternative’.