CASERTA. Evade dai domiciliari e tenta il suicidio sui binari. 42enne salvato e arrestato dai carabinieri

CASERTA/SAN TAMMARO – E’ costata l’arresto per evasione dagli arresti domiciliari l’uscita fatta nella notte da Armando Fava, 42 anni, originario di San Tammaro.

L’uomo è stato rintracciato in via Vivaldi a Caserta, nei pressi del rione Acquaviva, poco dopo le 2 di questa notte. Era nei pressi dei binari del passaggio a livello in evidente stato di alterazione psicofisica, tanto da far temere addirittura ad un gesto estremo. Richiamati dalle sue urla, i residenti hanno contattato le forze dell’ordine: sul posto è giunta prontamente una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile.

I militari lo hanno tratto in salvo e identificato: dal controllo è emerso però che il 42enne doveva essere agli arresti domiciliari nella sua abitazione a San Tammaro. Per questo motivo è scattato il fermo per evasione dagli arresti domiciliari in attesa della direttissima prevista in queste ore.