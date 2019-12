CASERTA FOTO LIVE. I danni del vento forte. Guaina si stacca dal tetto e finisce sui fili elettrici dei binari

CASERTA – Ancora una segnalazione dei danni causati dal vento forte che sta soffiando da qualche ora. La foto è stata scattata da uno dei uno dei nostri più affezionati lettori e mostra un pezzo di guaina, staccatasi dal tetto di un palazzo adiacente ai passaggi a livello di via Acquaviva, e finita sui fili elettrici dei treni. Una restante parte della guaina, come si può notare, penzola pericolosamente dal tetto, diventando un pericolo non solo per i mezzi in transito ma anche per pedoni e residenti in zona. Il passaggio a livello in questione si trova a pochi metri dalla stazione di Caserta.

*foto di Vincenzo Benenato