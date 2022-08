CASERTA – Si è verificato un incidente all’altezza dell’uscita Tredici della variante Anas in direzione Lo Uttaro, dove un furgone con a bordo tre persone di San Prisco forse a causa dello scoppio di uno pneumatico si è schiantato contro il guardrail mettendosi di traverso tra le due corsie. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno liberato i tre mercatali che hanno riportato qualche contusione. Il conducente è stato condotto in ospedale per l’esecuzione di controlli.