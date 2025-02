CASERTA. Furti in abitazione e spaccio di cocaina: 4 giovanissimi ARRESTATI dalla polizia

Le due operazioni si inseriscono nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità giovanile

CASERTA – Quattro arresti sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile di Caserta nell’ambito di un’attività di contrasto alla criminalità giovanile svolta in diverse province d’Italia e che ha portato a 73 arresti e 142 denunciati a piede libero, tra cui 29 minorenni.

Due giovanissimi, di 21 e 23 anni, sono stati arrestati dalla sezione Falchi per droga. I due, provenienti dal napoletano, sono stati sorpresi a cedere della cocaina ad un uomo. Dopo una perquisizione, sono stati trovati in possesso di altre 18 dosi di stupefacente. Altri due giovani, di 22 e 24 anni, sono stati arrestati per tentato furto. Gli agenti della Mobile casertana li hanno sorpresi mentre stavano tentando di entrare all’interno di un’abitazione a San Benedetto mentre i proprietari stavano dormendo.

Nel corso delle perquisizioni, a livello nazionale, sono stati recuperati numerosi oggetti provento di furto, tra cui collane d’oro, cellulari e 50.000 euro in contanti, sono state sequestrate 8 pistole, di cui 2 a salve e 1 da soft-air modificata, un fucile a canne mozze, un silenziatore e munizionamento di diverso calibro, 15 coltelli e diversi oggetti atti ad offendere o idonei alla commissione di reati contro la persona e il patrimonio, tra cui una mazza di ferro riadattata a mazza da baseball, 1 rompi ghiaccio e 1 spray urticante. Sono stati sequestrati 2 kg di cocaina, 10 kg di cannabinoidi e quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope idonee a produrre circa 350 dosi tra eroina, shaboo, ecstasy e anfetamine. Sono state accertate condotte criminali poste in essere in gruppo o singolarmente da giovani dediti principalmente a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi nonché a comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio. Le condotte prevalenti, anche pubblicizzate nel web dagli stessi autori, sono riconducibili ai delitti di tentato omicidio, lesioni, rissa, danneggiamento, estorsione, furto, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, detenzione illegale di armi e strumenti atti ad offendere.