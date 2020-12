CASERTA. Furto con spaccata in via Roma. Arrestato 29enne

CASERTA – Si trova ora agli arresti domiciliari Francesco M. 29enne di Caserta, dopo che nella notte del 19 novembre scorso ha infranto la vetrina e fatto irruzione nel negozio dei “Magazzini Linea Blu” di via Roma in centro città per prelevare solo i 60 euro che erano rimasti nel registratore di cassa.

La mattina seguente i titolari, avuta l’amara sorpresa hanno allertato i carabinieri i quali, una volta giunti sul posto, hanno acquisito i filmati delle telecamere del circuito chiuso riuscendo a risalire all’identità del 29enne. Durante la perquisizione a casa dell’uomo i militari hanno rinvenuto gli indumenti indossati la sera del furto.

Notiziata l’autorità giudiziaria i carabinieri della compagnia di Caserta hanno dato esecuzione alla misura cautelare degli arresti domiciliari per furto aggravato.