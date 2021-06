CHOC A CASERTA. Gioco estremo sulle strisce pedonali, tragedia sfiorata

CASERTA – Tragedia sfiorata ieri pomeriggio intorno alle 19 in via Unità Italiana all’attraversamento pedonale, subito prima di Eni Station. Quattro pedoni, nella fase dell’attraversamento hanno rischiato di essere investiti. Il gruppo si è separato durante il passaggio evitando una tragedia. Due con un lungo salto in avanti si sono portati al centro della corsia mentre gli altri due con la stessa modalità hanno retrocesso rischiando di essere investiti da un’auto che sopraggiungeva ad elevata velocità. Choc per gli automobilisti in transito, in quel momento, che oggi possono raccontare di una tragedia sfiorata.