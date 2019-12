CASERTA – Tanto spavento per gli studenti che giungono a Caserta dall’hinterland per recarsi a scuola. Un autobus di linea proveniente dalla zona matesina, giunto all’altezza di piazza della Seta, ha quasi preso fuoco per un guasto meccanico al motore. Solo la prontezza dell’autista ha evitato che si verificasse il peggio, utilizzando un estintore per spegnere le fiamme. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e e messi in sicurezza.