CASERTA – Un ragazzo ieri sera è stato massacrato di botte da un branco di coetanei che lo hanno avvicinato con la sncusa di una sigaretta. Il giovanissimo è finito in ospedale. Erano in 4. E’ successo in Corso Trieste. Uno degli aggressori lo ha colpito con una mazza di legno mentre gli altri lo hanno aggredito a pugni. E’ stato salvato da un amico e poi condotto in ospedale da un’ambulanza. I responsabili si sono dileguati.