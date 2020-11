CASERTA – Si e’ spento nella sua abitazione di Caserta Arcangelo Mataluna, titolare degli autotrasporti Mataluna e decano nel settore. Il Covid ha fatto ancora una vittima illustre in Provincia di Caserta.

Arcangelo Mataluna, ottantenne, era conosciutissimo in Terra di Lavoro per la sua flotta di pullman che operavano sia come autolinee provinciali che come bus turistici da viaggio, lungo il territorio nazionale e all’estero.