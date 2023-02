CASERTA. Il Giordani alle Olimpiadi della cybersicurezza. Ecco chi sono gli otto studenti che hanno superato la selezione

Entusiasta per l’ottimo risultato la dirigente Antonella Serpico. Il 18 marzo prenderanno parte alla selezione territoriale.

CASERTA L’ITI-LS “Francesco Giordani”, guidato dalla dirigente scolastica Antonella Serpico, ancora una volta si distingue nelle competizioni.

La specializzazione “Informatica e telecomunicazioni” prepara i suoi studenti in modo che possano mettersi in gioco in qualunque realtà in ambito informatico conseguendo ottimi risultati, come è accaduto per le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza (OliCyber). La cybersecurity è un settore in forte sviluppo ed è diventata una delle principali priorità per le imprese a causa del forte aumento di attacchi degli ultimi anni: l’Agenzia di Cybersecurity è stata creata solo di recente, anche grazie ai fondi del PNRR.

Il

Bergonzi Daniele Oreste Pio (4^DI) Burlacu Andrei Francesco (3^AI) Del Prete Antonio (4^FI) Errico Riccardo (4^AI) Esposito Alessandro (5^DBI) Miccoli Giuseppe Cristian (3^FI) Nasta Daniel Francesco (4^FI) Pisciotta Domenico (4^FI)

Olicyber è un programma di valorizzazione delle eccellenze in cybersecurity, organizzato dal Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) riservato agli studenti degli istituti superiori di secondo grado.

Con la partecipazione a Olicyber, gli studenti hanno l’opportunità di essere maggiormente sensibilizzati ai temi della sicurezza informatica ed hanno l’occasione di incrementare la propria visibilità verso organizzazioni nazionali e aziende del settore. Il programma di formazione affianca alla didattica tradizionale un approccio orientato al gaming, che si traduce nella partecipazione a competizioni in arene virtuali che simulano scenari e ambienti reali in cui i partecipanti sono chiamati ad attaccare e difendersi all’interno del mondo cibernetico. Il modello proposto è unico nel suo genere nel panorama internazionale e prevede anche un significativo percorso formativo multidisciplinare.

Per l’edizione 2023 delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, il Cybersecurity National Lab ha organizzato una serie di 3 training camp della durata di 6 giorni svolti in presenza.

Esposito Alessandro della 5D Informatica, è stato selezionato per partecipare, dal 6 all’11 febbraio 2023, al Campus di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno. Alessandro già l’anno scorso, dopo aver superato il test di ammissione del programma CyberChallenge, ha partecipato alla formazione che si è tenuta presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. Le ore di formazione sono state

riconosciute come PCTO.

Congratulazioni vivissime agli studenti e in bocca al lupo per le successive prove”.

17 dicembre 2022 si è tenuta la prova di selezione scolastica della terza edizione e vi hanno preso parte circa 4100 studenti dei 480 istituti federati di tutta Italia. I 992 studenti che hanno superato la selezione scolasticaprenderanno parte alla selezione territoriale del 18 Marzo 2023.“Ilnostro istituto ha partecipato alla competizione e ben otto studenti dell’indirizzo Informatico si sono distinti in questo OTTIMO primo risultato. Parteciperanno alla successiva selezione territoriale gli studenti: