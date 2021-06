CASERTA. Il sindaco Marino contro la movida violenta. Serrata sulla vendita di alcol

Entro giovedì sarà firmata l’ordinanza

CASERTA – “Contro la movida violenta ci sarà una serrata forte sulla vendita di bevande alcoliche. Entro giovedì sarà pronta un’ordinanza che vieta la vendita per asporto di alcol in vetro dopo le 20, ma sarà consentita in monouso. Dopo le 24 ne sarà totalmente vietato l’asporto. Occorre intervenire con forza contro la vendita indiscriminata di alcol e all’utilizzo del vetro che dopo una certa ora diventa pericolosissimo”. Lo ha detto il sindaco di Caserta, Carlo Marino, commentando le decisioni assunte ieri dal comitato di ordine e sicurezza pubblica dopo i fatti dell’ultimo weekend. “Ci saranno controlli più serrati, insieme alle forze dell’ordine si costruirà una sinergia. Vogliamo rispettare l’economia delle nostre attività commerciali – aggiunge – e contemporaneamente creare le condizioni per un centro storico più sicuro. I giovani devono divertirsi e i genitori devono essere tranquilli che lo stiano facendo nell’ambiente più sicuro”.