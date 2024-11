CASERTA. Improvviso malore stronca Domenico a 42 anni

CASERTA – E’ deceduto all’età di 42 anni Domenico Mereu, 42enne di Caserta, scomparso a seguito di un malore nella giornata di mercoledì.

L’uomo si è sentito male nel primo pomeriggio, mentre di trovava nella zona della frazione di Falciano. Nonostante la chiamata dei sanitari del 118, nulla è stato possibile fare per salvarlo.

Domenico aveva in passato avuto alcune vicissitudini con la giustizia, ma ormai da anni non era mai più entrato in vicende simili. Un lutto che ha colpito la comunità del capoluogo.