CASERTA IN LUTTO. A 44 anni carabiniere muore dopo un’operazione. L’addio del personale sanitario: ” E’ stato un piacere aiutarti, non è giusto”

Come raccontato già ieri sera, Pasquale era stato ricoverato per sottoporsi ad un intervento chirurgico presso la clinica San Michlele di Maddaloni.

Pare che l’operazione chirurgica fosse riuscita ma, evidentemente, qualcosa ha stroncato la giovane vita del militare.

La notizia della sua morte ha colpito duramente anche chi l’ha conosciuto e curato, come Ilaria, operatrice sanitaria: “È stato un piacere immenso aiutarti da tirocinante OSS, ma soprattutto da persona empatica. Per un po’ di giorni ho provato a vivere il tuo dolore sulla mia pelle. Mi è bastato questo per conoscere la tua forza.

Ancora più immenso è il dispiacere, non è giusto sia andata così. Che la terra ti sia lieve, Pasquale“.