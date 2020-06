CASERTA. Infermieri in piazza. Corteo sotto la Prefettura: “Chiediamo rispetto ed eque retribuzioni”

CASERTA – Domani mattina, 9 giugno, alle 10, il sindacato Nursing Up sarà in piazza Vanvitelli per un flash mob davanti alla prefettura. La protesta scatta per una serie di motivi: chiedere la stabilizzazione degli infermieri precari; essere presenti nella programmazione e gestione sanitaria, per portare direttamente le istanze e collaborare nella pianificazione delle strategie gestionali, anche attraverso il vero riconoscimento economico e l’attivazione di un’area separata contrattuale per le professioni sanitarie, come potete leggere nel documento pubblicato qui sotto.