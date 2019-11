CASERTA. Ingiusta detenzione, mini risarcimento da 2mila 500 euro a Pio Del Gaudio. Giorgio Magliocca ne intascò…

CASERTA – Giorgio Magliocca, attuale presidente della Provincia, per l’ingiusta detenzione è riuscito ad ottenere dallo stato diverse decine di migliaia di euro. Una cifra collegata ai diversi mesi, se non ricordiamo male più di 6, che trascorse in carcere, per un’accusa dimostratasi poi non fondata in tutti i processi e in tutte le decisioni assunte dai giudici successivamente.

In scala la vicenda di Pio Del Gaudio è sovrapponibile. Stavolta però il risarcimento è stato solo di 2mila 500 euro. Non ricordiamo benissimo, ma ci pare che tra l’arresto e la scarcerazione piena e completa del tribunale del Riesame, trascorsero una decina di giorni. Per quel procedimento, la posizione di Del Gaudio è stata archiviata e dunque ha potuto accedere al risarcimento.

Evidentemente l’esiguità della cifra è legata anche al fatto che quando fu arrestato Del Gaudio da circa un mese non era più sindaco di carcere, in quanto decaduto per le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali.