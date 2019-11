CASERTA – E’ stata operata Federica, la 16enne di Caserta, rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un terribile incidente stradale avvenuto lungo viale Michelangelo, nei pressi dell’istituto tecnico per geometri (LEGGI QUI). Le sue condizioni sono apparse subito critiche. L’intervento chirurgico è riuscito ma la giovane non è ancora fuori pericolo. Intanto sui social è stato lanciato un appello alla preghiera da familiari, amici e cittadini.