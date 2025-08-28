CASERTA. LA FOTO. Incendio distrugge negozio in centro

28 Agosto 2025 - 09:48

CASERTA – L’incendio è divampato all’interno del negozio “Il Calzolaio”, a Caserta, in via G.M. Bosco, provocando danni consistenti alla struttura.

Tempestivo è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul luogo dopo la chiamata di allarme. Sebbene le fiamme siano state domate in fretta, alcuni dettagli dell’accaduto hanno insospettito gli investigatori, i quali non escludono che il fuoco possa essere stato appiccato intenzionalmente.

Le indagini proseguono per fare piena luce sulla dinamica del rogo.

