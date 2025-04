CASERTA. La Prefettura costretta ad intervenire per bloccare Marino, Biondi, Massi & co. prima della pubblicazione del decreto. SOSPESE tutte le cariche, I NOMI dei tre commissari

Evidentemente, il nostro articolo di stamattina a cui si può accedere dal link qui sotto, ha avuto un effetto benefico. Mai si era visto in Italia che un’amministrazione comunale sciolta dal consiglio dei ministri continuasse a realizzare le procedure di concorsi interni approfittando del ritardo festivo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il citato scioglimento

CASERTA – (g.g.) A seguito dello scioglimento del Consiglio comunale di Caserta, disposto dal Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 2025, ai sensi dell’articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), il Prefetto di Caserta, Lucia Volpe, con provvedimento in data odierna, ha disposto la sospensione dalla carica degli organi elettivi dell’Ente, affidando la provvisoria gestione alla Commissione Straordinaria composta dal Prefetto Antonella Scolamiero, dal Viceprefetto Daniela Caruso e dal Dirigente economico-finanziario di seconda fascia Agostino Anatriello.

Il provvedimento è stato adottato in attesa del completamento dell’iter per l’emanazione del decreto presidenziale di scioglimento e, comunque, per un periodo non superiore a 60 giorni.

Il comunicato della Prefettura