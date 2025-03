Caserta. La replica di Speranza per Caserta dopo le defezioni dal movimento di Tanzarella, Naim e Miccolo…

Caserta (p.m.) – Dopo l’abbandono del Movimento Speranza per Caserta del fondatore Sergio Tanzarella con l’articolata lettera che abbiamo pubblicato e degli storici esponenti Norma Naim e Michele Miccolo, del cui dissenso abbiamo parimenti dato conto, riceviamo e pubblichiamo la replica della formazione politica cittadina oggi guidata dal coordinatore Francesco Apperti.

Comunicato n. 004_2025 del 09/03/2025

APPERTI RILANCIA SPERANZA: NECESSARIO LAVORARE AD UN PROGETTO AMPIO

Dopo gli abbandoni di attivisti storici, i chiarimenti del coordinatore: “Non cambiano i princìpi ispiratori”

Speranza per Caserta prende atto della lettera con cui il prof. Sergio Tanzarella ha spiegato i motivi del suo allontanamento dal Movimento politico di cui è stato tra i principali ispiratori, ed attraverso il coordinatore Francesco Apperti fornisce i dovuti chiarimenti in merito. “Ovviamente c’è rammarico, perché Tanzarella, assieme a Michele Miccolo e Norma Naim che altrettanto hanno preferito abbandonare Speranza, sono stati colonne portanti del movimento. Mi preme innanzitutto ringraziarli personalmente, per aver creduto in me prima con la candidatura a consigliere comunale e poi con la fantastica avventura come aspirante sindaco nel 2016.

Bisogna però fare chiarezza su alcuni aspetti.

Nel 2022, dopo il deludente risultato elettorale, persa anche la rappresentanza in consiglio comunale quando Dino Fusco, eletto con SpC, decise di passare ai socialisti e poi addirittura in maggioranza al fianco di Marino, si valutò di sciogliere il movimento. Per evitare ciò, mi fu chiesto di propormi come coordinatore; accettai, proponendo però una linea politica differente, non nei contenuti ma nelle modalità, rispetto a quella ‘storica’ del movimento. Presentai così all’assemblea una lettera, basata su due chiari punti programmatici: conferma integrale del contenuto del nostro Codice Etico, e adesione al progetto “Open” di ricostruzione del fronte di alternativa politica promosso da Caserta Decide. La proposta fu accolta, e dal gennaio 2023 ho l’onore di essere coordinatore politico, ed il dovere di seguire la strada disegnata in quella lettera.