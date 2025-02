CASERTA. Ladri 20enni in una casa di San Benedetto mentre i proprietari dormono: ARRESTATI

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – In manette due giovani di 22 e 24 anni per tentato furto. I due stavano cercando di entrare in un’abitazione a San Benedetto, frazione di Caserta, mentre i proprietari dormivano.

L’arresto è stato compiuto dagli agenti della sezione Falchi della polizia, specificatamente della questura di Caserta.

Questa operazione si lega a quella più vasta della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, finalizzata al contrasto della criminalità giovanile in tutta Italia.

L’operazione, che è stata svolta su tutto il territorio nazionale, ha interessato 45 province impegnando oltre 1000 poliziotti nelle aree geografiche più disparate che vanno dalle piccole città di provincia sia del nord che del centro e sud Italia che nelle grandi realtà metropolitane.

Rilevanti sono stati i risultati su scala nazionale quali l’arresto di 60 giovani maggiorenni e 13 minorenni per vari reati, in particolare quelli contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Sono stati denunciati alle competenti autorità giudiziarie 142 giovani con sequestro, oltre che di armi, sia da taglio che da sparo, anche di ingenti quantitativi di droga.