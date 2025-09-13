CASERTA. Ladri in azione durante la manifestazione, assalto alle abitazioni nella frazione

Due le abitazioni entrate nel mirino dei malviventi entrati in azione approfittando della …

CASERTA – Una banda di ladri è entrata in azione ieri sera nella frazione di Staturano prendendo di mira due abitazioni mentre era in corso la manifestazione Casolla Experience, che ha richiamato numerosi visitatori.

Pare che i ladri non abbiano portato a termine i colpi a causa dei sistemi di allarme che sono scattati. Nonostante questo si registrano danni. In un’abitazione i banditi hanno rotto tutte le telecamere tranne una, che ha permesso al proprietario di rientrare in tempo mettendoli in fuga.

Esasperati i residenti chiedono maggiori controlli