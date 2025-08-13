CASERTA. Ladri nelle case e negozi di SAN LEUCIO e VACCHERIA. Ma niente Alfa Romeo, ora girano con la Dacia

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CASERTA – Nelle ultime ore, la zona collinare di Caserta, tra San Leucio, Vaccheria e Briano, è stata teatro di una serie di furti e tentati furti. Gli episodi si sono verificati nel corso della stessa serata, in aree isolate e scarsamente illuminate.

Il primo caso è avvenuto poco dopo le 23, all’interno di un’abitazione situata alla Vaccheria. Due individui si sono introdotti forzando l’ingresso dell’abitazione di un’anziana residente. La donna, che si trovava al piano superiore, è stata allertata dai rumori e dall’abbaiare del cane. Accesa la luce, ha colto i malviventi sul fatto, costringendoli alla fuga. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma il portoncino d’ingresso è stato danneggiato e la paura è stata tanta. I due sospetti indossavano zaini di grandi dimensioni, simili a quelli di tipo militare.

Poco distante, un altro tentativo di furto ha riguardato una tabaccheria gestita da un’anziana. Nella stessa fascia oraria, è stato inoltre segnalato un furto in un magazzino agricolo situato in un’area isolata di San Leucio, da cui sono stati asportati attrezzi da giardinaggio, anche di valore, facilmente rivendibili.

La successione ravvicinata degli eventi ha spinto i cittadini della zona a organizzarsi. In particolare, è stato segnalato un veicolo sospetto – una Dacia Duster con due persone a bordo – avvistato in via Catauli a Briano. La vettura risulta immatricolata a Treviso ma non risulta registrata nei terminali delle forze dell’ordine, un elemento che ha insospettito ulteriormente gli abitanti.