CASERTA. L’AMCI organizza un dibattito sullo stretto legame che vi è tra ambiente e salute: l’incontro si terrà martedì 24 presso il Duomo di Casertavecchia

CASERTA – In un territorio vessato storicamente sotto il profilo che lega ambiente e salute e che, non a caso, è purtroppo conosciuto come ‘la terra dei fuochi’ c’è chi, con caparbietà ed insistenza, prova a tenere sempre alta la luce dei riflettori su questa angusta problematica.

È proprio in virtù di ciò che il Dott. Gianni Piccirillo, Presidente della sezione di Caserta dell’AMCI (Associazione Medici Cattolici Italiani), coadiuvato dall’assistente spirituale della sezione, Don Nicola Buffolano, hanno organizzato per martedì 24 settembre, alle ore 16, un convegno per discutere di ambiente e salute.



L’incontro, che si terrà presso il Duomo di San Michele Arcangelo nello splendido borgo medioevale di Casertavecchia, vedrà intervenire, oltre al sindaco di Caserta Avv., anche il Prof., docente della Temple University di Philadelphia che dirige uno studio sul cancro.A dare un taglio anche giuristico al dibattito sarà invece il Procuratore aggiunto del Tribunale di Napoli Nord Dott.