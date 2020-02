CASERTA. Lavori per l’allacciamento della fornitura elettrica, via Tanucci chiude per 10 giorni. ECCO QUANDO

CASERTA – Nell’ambito degli interventi di costruzione linea elettrica per allacciamento fornitura elettrica si rende necessario, in via precauzionale, interdire la circolazione veicolare ordinaria in Via Tanucci. Il provvedimento si rende indispensabile per garantire la pubblica e privata incolumità, data la natura della pavimentazione stradale e la limitata ampiezza della carreggiata che è incompatibile

al passaggio dei veicoli con il contestuale utilizzo dei mezzi d’opera meccanici necessari. Per questo motivo, da domani 18 fino al 27 febbraio prossimo, dalle ore 9 alle ore 17 il tratto di via Tanucci compreso tra via Bernini e via Battistessa, sarà chiuso alla circolazione veicolare. Il senso unico alternato, sarà riservato ai residenti ed aventi titolo e diritto, nei tratti di via Tanucci tra via Bernini e via Chierici, tra via Battistessa e il civico 60 della medesima via Tanucci.