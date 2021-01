CASERTA. Lavori sulla Variante Anas: chiude la galleria. Giorni e orari

CASERTA/MADDALONI/S.MARIA C.V. – Per l’avanzamento dei lavori di manutenzione sul sistema di telecontrollo e gestione della galleria ‘Parco della Reggia’, situata tra il km 8,700 ed il km 10,505 della strada statale 700 “della Reggia di Caserta”, da lunedi’ 11 e fino a lunedi’ 18 gennaio 2021 il tunnel sara’ chiuso al transito, in esclusivo orario notturno compreso tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo. Nel dettaglio, a seguito delle interdizioni notturne – che non riguarderanno la notte tra sabato e domenica – restano validi i percorsi alternativi precedentemente individuati, ovvero: Viabilita’ alternativa per i mezzi di massa inferiore a 3,5 tonnellate.

Direzione Maddaloni: via San Leucio, via Tenga, via Ponte, via Tescione, via Amalfi, via La Pira, via Cappuccini (ingresso SS700 – svincolo Caserta Ospedale); Direzione Santa Maria Capua Vetere: via Cappuccini, piazza della Rimembranza (cimitero), via Raffaello, viale Cappiello, viale Beneduce, via Roma, viale Ellittico, SS7 Appia, via Tifata, SS700 svincolo di Casagiove; Viabilita’ alternativa per i mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate: Direzione Maddaloni: uscita SS700 svincolo Casagiove, via Tifata, SS7 Appia Direzione Autostrada A1, ingresso autostrada A1 – Caserta Nord direzione Napoli, uscita autostrada A1 – Caserta Sud direzione Benevento, SP335 (exSS265), SS700 – svincolo Maddaloni; Direzione Santa Maria Capua Vetere: SS700 direzione Maddaloni, SP335 (exSS265) direzione autostrada A1, ingresso autostrada A1 – Caserta Sud direzione Roma, uscita autostrada A1 – S. M. Capua Vetere, ingresso SS700 – svincolo Santa Maria Capua Vetere.