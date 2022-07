CASERTA – Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio, poco dopo le 18,00 in via Giulio Douhet nei pressi della scuola Aeronautica a Caserta. A scontrarsi un’auto e una moto, in sella alla quale viaggiava una giovane donna. Trasportata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano in codice rosso e affidata alle cure dei sanitari.