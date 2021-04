CASERTA. LE FOTO. Statue sacre vandalizzate, identificato l’autore

CASERTA – Raid vandalici ai danni di statue sacre. Diversi radi vandalici ai danni di statue sacre si sono registrati in questi mesi nella frazione di San Clemente. Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Caserta, guidati dal capitano Pietro Tribuzio, sono intervenuti proprio nella frazione. L’autore dei raid è stato identificato grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza installate in zona e alle testimonianze dei residenti raccolte scientemente dai militari dell’Arma. Si tratta di un extracomunitario 61enne, senza fissa dimora, che sarà denunciato per danneggiamento.