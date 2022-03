CASERTA. Le gabbie per uccelli abbandonate sono un rischio igienico. La “cazziata” del comune a padre e figlio di via De Gasperi

CASERTA – Chi spesso attraversa via De Gasperi, la strada sulla quale affaccia il liceo Manzoni, è impossibile che non abbia notato la serie di gabbie per uccelli posizionate su un balcone di fronte alla scuola

Queste strutture, al cui interno non ospitano animali, sono state ritenute un qualcosa di simile all’abbandono di rifiuti dal comune di Caserta. Non è chiaro se attraverso una segnalazione ricevuta dai vicini di casa o da un controllo della Polizia municipale tale situazione è arrivata negli uffici di palazzo Catropignano.

A seguito di un primo avvio del procedimento, in queste ore il sindaco Carlo Marino ha firmato un’ordinanza con la quale i signori T.C.A., proprietario dell’immobile, e il padre di questi, T.C.V., possessore delle gabbie, hanno l’obbligo di rimuovere le strutture. , con invito a comunicare al comune l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato.

Nel caso di inottemperanza, si procederà d’ufficio, scrivono dal comune di Caserta.