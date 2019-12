CASERTA. Liceo Diaz, stamattina l’Open Day dell’istituto

CASERTA – Open Day al Diaz ,il 13 dicembre 2019 , dalle 9 alle 13, la consueta apertura al territorio, primo appuntamento di quest’anno scolastico con la città ,un giorno importante in cui il Liceo Scientifico Armando Diaz potrà mostrare i propri gioielli della didattica che riesce a coniugare tradizione e innovazione. Con il prezioso coordinamento della prof Anna Menditto, responsabile dell’orientamento e della continuità, saranno attivi i laboratori che quotidianamente frequentano gli alunni e si potranno avere tutte le informazioni sia dalla responsabile che dai docenti impegnati nelle varie attività.

In campo i laboratori : robotica, latino,Cittadinanza e Costituzione,scienze. Sarà possibile assistere alle simulazioni in lingua inglese e alle interessanti novità di didattica della matematica. Per l’Open day sarà attivo anche il laboratorio di Fisica e si avrà la possibilità di vedere le preziose strumentazioni antiche restaurate che costituiscono il Museo della Fisica.

Anche per lo Sport ,protagonista nella vita e nei successi del Diaz, si potrà assistere a delle piccole perfomance degli alunni.

Parte attiva dell’organizzazione il Preside Luigi Suppa “ Sarò personalmente disponibile a illustrare la nostra offerta formativa e gli obiettivi di ogni indirizzo del Liceo scientifico Diaz. E ci tengo– ha dichiarato il Preside- a sottolineare che siamo un liceo scientifico che non ha voluto deviare dalla tradizione né snaturarsi in altri corsi. E i risultati confortano tale scelta. Sono orgoglioso– ha concluso il Preside- delle affermazioni come quella regionale della competizione sul Problem Solving, che già stanno coronando la nostra impostazione didattica sin dalla prima fase dell’anno scolastico.”.

Sarà una domenica speciale da trascorrere al Diaz per constatare come impegno e competenza dei docenti sono investiti per garantire agli alunni una formazione che abbia il sigillo della qualità.