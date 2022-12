CASERTA. Listeria: ritirati dal mercato 3 lotti di salmone affumicato. L’allarme dell’Asl

È preferibile acquistare in esercizi che “abbiano una rete di distribuzione rintracciabile e conoscere la provenienza e la conservazione del prodotto – avverte Ricciardelli -.

CASERTA – Nuovo allarme listeria. Questa volta sono stati richiamati dal mercato alcuni lotti di confezioni di salmone affumicato da cuocere da 150 grammi a marchio Poseidon per possibile presenza di Listeria monocytogenes.

L’avviso è stato pubblicato sul sito del ministero della Salute dopo l’allerta lanciata dai veterinari dell’Asl di Bologna a seguito di un campionamento presso un punto vendita e tale prodotto è stato distribuito anche a Caserta. “È importante che il prodotto alimentare possa essere tracciato, quindi attenzione ai venditori ambulanti” è il consiglio del direttore del dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Caserta Giancarlo Ricciardelli.

Altre segnalazioni di questo tipo sono state registrate dall’Asl casertana nelle scorse settimane e, come riporta Il Mattino, anche in quelle altre circostanze hanno interessato prodotti come wurstel e merluzzo surgelato a cui è seguito il ritiro dal commercio. “La decisione di pubblicare sul sito le allerte alimentari è motivata proprio dall’intento di avvisare i cittadini che esplorano con facilità il sito ufficiale dell’Asl”, aggiunge

Ricciardelli.

È preferibile, dunque, acquistare in esercizi che “abbiano una rete di distribuzione rintracciabile e conoscere la provenienza e la conservazione del prodotto – avverte Ricciardelli -. Da questo ne deriva che sarebbe opportuno evitare i venditori ambulanti i quali non esercitano quella serie di controlli cui sono sottoposti i prodotti da banco”.

I lotti interessati sono il numero 22248E-SOLA-1995 con data di scadenza 12/12/2022, il 22248E-SOLA-2092 con scadenza 10/12/2022 e il 22248E-SOLA-2094 con scadenza 12/12/2022. In via cautelativa, l’azienda Sofia Srl produttrice, con sede a Pianoro (Bo) raccomanda di non consumare il prodotto e restituirlo al punto d’acquisto.