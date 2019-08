CASERTA. Lo stadio Pinto andrà in mano ai privati. Oltre 300 mila euro in 5 anni per la gestione

CASERTA (l.v.r.) – Il comune di Caserta ha avviato la procedura per l’affido della gestione dello stadio comunale Alberto Pinto per un periodo di 5 anni. Come primo atto, l’ente ha pubblicato sull’albo pretorio la determina in cui viene specificata la durata dell’appalto (5 anni) e il costo, di 60 mila euro per ogni anno, quindi 300 mila euro per il quinquennio.

Inoltre, è stato reso noto anche il capitolato di gara, che potrete leggere nel link in basso, cioè quel documento che descrive il contenuto tecnico delle prestazioni e degli obblighi che le parti assumono con il contratto, e il bando di gara, in pratica le informazioni relative alla scelta del contraente per l’affidamento, che potete visionare sempre alla fine del testo.

Per lo stadio su via Medaglie d’Oro, quindi, il comune ha scelto l’affidamento ai privati, scegliendo di defilarsi nell’annosa gestione del campo dove gioca la Casertana, arena che sta vivendo da diverso tempo lavori di miglioramento con i fondi delle Universiadi. Resta il paradosso che la completa manutenzione, il completo abbellimento sarà terminato dopo molti mesi dalla chiusura delle Universiadi stesse, causa del finanziamento per la ristrutturazione.

Non sappiamo ancora se esistano dei compratori, una cordata o un privato singolo che abbia deciso di investire nel Pinto, ma chiunque deciderà di scendere in campo deve decidersi in tempi brevi. Infatti, come scritto da Franco Biondi, il dirigente che si occuperà anche di questo procedimento, dal momento in cui è stato reso noto, oggi 8 agosto, al momento in cui scadrà il termine per la presentazione delle offerte passeranno solo 20 giorni, considerato che la deadline per inviare le proposte è al 28 agosto, ore 12.

Il Capitolato per la gestione del Pinto

Il Bando per la gestione del Pinto

Il Disciplinare per la gestione del Pinto