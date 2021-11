CASERTA. LUNEDI’ TERRIBILE PER I LAVORATORI. Chiuso domattina il ponte di Ercole. Proviamo a darvi tre soluzioni per entrare in città

Proviamo a trovare un piano B a questo terribile disagio per chi da Casagiove vuole entrare nel capoluogo

CASERTA – E’ probabilmente la peggior notizia possibile per la maggior parte dei pendolari che dalla provincia si spostano verso la città di Caserta. A causa di un grave danneggiamento, riportato anche ieri dal nostro giornale, al ponte di Ercole, il passaggio resterà chiuso per i prossimi giorni. Infatti, già a partire da domani mattina, lunedì, chi dovrà arrivare al centro di Caserta passando per Casagiove e dintorni troverà il ponte di Ercole chiuso. Fanno sapere dalla polizia municipale che per favorire il deflusso delle auto in uscita dal centro cittadino è stata decisa la sospensione della ZTL di via Gasparri.

Provando a metterci nella mente di coloro che dovranno spostarsi dalla provincia al comune di Caserta, le opzioni provenendo da Casagiove sono fondamentalmente tre.

La prima, forse la più semplice, riguarda il passaggio sulla Nazionale Appia, praticamente passando su via Napoli e affiancando la stazione nel tragitto verso il centro di Caserta. Il rischio, però, e quello di prestare imbottigliati nel traffico del grande stradone.

La seconda opzione è quella di percorrere la via che porta al ponte di Ercole e girare obbligatoriamente a sinistra, provando a utilizzare la salita verso Sala, tecnicamente parliamo di via Cupa d’Ercole, scendendo poi su via Tescione. Sperando, però, di non finire imbottigliati sulla strada ascendente che porta verso il centro, un tratto che ad imbuto si stringe e diventa a passaggio unico, nonostante sia a doppio senso.

La terza, probabilmente quella che verrà sfruttata maggiormente, è il passaggio tramite la cosiddetta variante. In quel modo, si potrebbe uscire sia allo svincolo Caserta ospedale, sia Caserta stadio, in modo da trovare una soluzione per entrare al centro della città.

