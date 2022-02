CASERTA Macrico, Commissione di vigilanza sui fondi Pnrr e aula Cuscunà all’odg del prossimo consiglio comunale

Convocate per il 22 ed il 23 febbraio prossimi le sedute del civico consesso: rinviata, ancora una volta, la discussione sulla realizzazione del biodigestore a Ponteselice

CASERTA Macrico, Commissione di vigilanza per il corretto impiego dei fondi Pnrr, intitolazione della sala consiliare a Nicolò Cuscunà.

Sono solo alcuni dei punti all’ordine del giorno della prossima seduta di consiglio comunale convocata per martedì 22 e, in seconda convocazione, per mercoledì 23 febbraio alle 9 presso la sala consiliare di Palazzo Castropignano. Dopo l’approvazione del verbale della seduta precedente, le interrogazioni e le interpellanze si passerà alla proposta di adesione, avanzata dal consigliere Raffaele Giovine, al progetto SIBaTer – Supporto istituzionale all’attuazione della Banca delle Terre” finanziato dal Pon Governance e Capacità istituzionale 2014-2020.

A seguire la richiesta di istituire una Commissione Speciale di vigilanza in merito al corretto impiego dei fondi stanziati per il Pnrr di cui sarà relatore Paolo Santonastaso; la mozione sull’individuazione del Collegio dei Garanti per i Referendum Comunali (relatore Romolo Vignola); l’intitolazione della sala consiliare comunale ad Antonio Nicolò Cuscunà, mozione presentata da Pio Del Gaudio; la proposta di modifica del Regolamento comunale, “Norme per la regolamentazione dell’occupazione di suolo pubblico” che vedrà quale relatore il dem Matteo Donisi. Stesso relatore per la mozione sull’area Macrico “avvio discussione e attivazione tavolo di concertazione”; la mozione su “Il Giorno del Ricordo” che avrà quale relatore Paolo Santonastaso; la mozione relativa alla individuazione aree per tamponi molecolari a prezzo calmierato proposta da Raffaele Giovine.