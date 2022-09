CASERTA Magliocca porta in consiglio provinciale 3 milioni e 600mila euro di debiti fuori bilancio

Il presidente dell’ente convoca per il 30 settembre la seduta dell’Assise chiamata a votare anche l’approvazione del bilancio consolidato 2021

CASERTA Una montagna di debiti fuori bilancio approderà il prossimo 30 settembre in consiglio provinciale. Il presidente Giorgio Magliocca ha, infatti, convocato per quella data (e per mercoledì 5 Ottobre alle ore 12,00 in seconda convocazione) la seduta dell’assise, presso il Palazzo della Provincia.

I debiti fuori bilancio ammontano, in totale a 3 milioni 608mila euro. Mica bazzecole… Ma vediamo, nello specifico, di che debiti stiamo parlando: il riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/00- Imposte di registro D.P.R. 131/1986 – Atti dell’Autorità Giudiziaria relativi alle annualità 2015/ 2022 – Settore Viabilità. Allegati 1) Importo € 498.647,22. Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/00- Sentenze esecutive relative alle annualità 2009 all. a), 2010 all. b), 2011 all. c), 2012 all. d), 2013 all. e), 2 014 all. f), 2015 all. g) Settore Viabilità. Allegati n.7. Importo € 915.082,62. Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/00- Sentenze esecutive relative alle annualità 2016 all. h), 2017 all. i), 2018 all. l) – Settore Viabilità. Allegati n.3. Importo € 1.520.980,12. Riconoscimento debiti fuori Bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/00- Sentenze esecutive relative alle annualità 2019 all. m), 2020 all. n), 2021 all. o) e 2022 all. p) – Settore Viabilità. Allegati n.4. Importo € 674.192,52. Ultimo punto all’Odg l’approvazione del Bilancio consolidato dell’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011.