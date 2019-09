CASERTA. Malore in via Battisti per una donna. Ferita alla testa e svenuta 18 Settembre 2019 - 15:59

CASERTA (red.cro.) – Via Battisti si conferma il luogo simbolo delle emarginazioni. Un altro caso particolarissimo, visto che non si tratta sicuramente di una strada secondaria o che solca un sobborgo cittadino ma una delle arterie più importanti, storicamente più significative del centro, con la Reggia vanvitelliana a 150 metri di distanza. Una donna, pare una clochard che vive in quella zona del capoluogo, è stata trovata a terra tra due auto immersa ferita, a causa di una caduta dopo un malore. La donna, che aveva perso i sensi, è stata soccorsa dagli uomini del 118.