CASERTA – Si trovava già in uno studio medico, ma per una ordinaria visita di otorinolaringoiatria. Era in attesa per il suo turno nello studio di un noto otorino del centro di Caserta, quando, nel tardo pomeriggio di ieri, è stata colta da un malore.

Si tratta di un’anziana che è stata prontamente soccorsa da un’ambulanza del 118, che l’ha trasportata all’ospedale civile Sant’Anna e San Sebastiano.

Ora si trova intubata.