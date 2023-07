CASERTA. Mamma e figlio investiti da un’auto in pieno centro

CASERTA – È emersa in queste ore la notizia di un pericoloso incidente stradale avvenuto mercoledì sera al centro di Caserta.

In via Cristoforo Colombo un’auto ha colpito in pieno madre e figlio che stavano attraversando la strada. Entrambe le vittime di questo incidente sono state trasportate al pronto soccorso Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

La madre ha riportato una frattura del femore, mentre il bambino solo delle lievi contusioni.