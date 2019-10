CASERTA (red.cro.) – Ha dichiarato che le due guardie giurate, che l’avevano sorpreso a rubare, l’hanno malmenato. La denuncia è stata presentata da Danilo Ardizzone, di Caserta, che è stato arrestato ieri, domenica, per furto e scarcerato in queste ore.

È stato portato in ospedale, dopo la colluttazione con i due vigilantes, ed è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni per lesioni riportate al volto e al costato. Anche i due hanno contro denunciato l’uomo, per lesioni.