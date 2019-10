CASERTA. Miglior professionista dell’anno: l’Avvocato Pasquale Marotta selezionato per il prestigioso riconoscimento

PROMOZIONALE – Giusto riconoscimento per i meriti professionali del noto avvocato amministrativista casertano, Pasquale Marotta che, dopo una selezione effettuata – peraltro a sua insaputa – dai migliori operatori nazionali, è stato individuato come uno dei migliori studi legali dell’anno per il conferimento del Premio Internazionale “Le Fonti®“.

Alla manifestazione nazionale, in programma giovedì 7 novembre a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, sede di “Borsa Italiana” saranno presenti giornalisti della RAI, de Il Sole-24 Ore, de La Repubblica e de Il Corriere della Sera, oltre a docenti universitari della Bocconi, esponenti degli studi professionali più importanti d’Italia nonché rappresentanti delle Imprese e delle banche più importanti; il tutto con diretta televisiva live su “Le Fonti TV”, diffusa live 24/24 anche su “IlSole24Ore.com”.

Giova ricordare che, per quanto è dato sapere, l’avvocato Pasquale Marotta è il primo professionista del comparto, non solo della provincia casertana ma dell’intera Campania, prescelto per il conferimento di tale prestigioso riconoscimento.

A titolo di cronaca ricordiamo che la selezione è avvenuta anche sulla base di una survey diffusa presso oltre 40.000 contatti qualificati, provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni.

“Le Fonti” si avvale di un Comitato Scientifico -composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale- che fornisce un apporto unico, sia come Giuria nella selezione dei finalisti, che nel successivo supporto alla selezione dei vincitori, composto da:

